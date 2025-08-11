В РФ продают Xiaomi YU7 от 8,25 млн рублей

Представленный в мае электрокроссовер Xiaomi YU7 уже добрался до России путем параллельного импорта, хотя еще в начале июня глава компании заявлял о том, что они не планируют экспортировать свою новинку в течение ближайших двух лет.

© Xiaomi

Xiaomi YU7, презентация которого прошла в конце весны, стал второй моделью бренда. Автомобиль уже доступен к покупке в одном из автосалонов в столице за 8,25 миллиона рублей. За эти деньги предлагают топовую версию мощностью 690 лошадиных сил с запасом хода 760 километров. В цену входят все необходимые документы и оплаченный коммерческий утилизационный сбор. В Китае аналогичная модель стоит около 330 тысяч юаней - 3,6 млн рублей.

Представленный в объявлении образец оснащен двумя электромоторами. Этот кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и может достигать максимальной скорости 253 км/ч. Кузов машины окрашен в синий металлик, а салон выдержан в светлых тонах, сидения обиты бежевой кожей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Xiaomi SU7 Ultra превзошел конкурентов и вошел в тройку лучших на Нюрбургринге.