Hyundai Palisade добрался до Казахстана с бензиновой турбочетверкой

Компания Hyundai выводит кроссовер Palisade новой генерации на казахстанский рынок. Нашим соседям SUV доступен с единственным бензиновым турбомотором 2.5 T-GDI, тогда как предшественник там предложен с атмосферной «шестеркой» или дизелем.

В Корее гигантский кроссовер Hyundai Palisade второго поколения дебютировал еще в конце 2024-го, на домашний рынок он вышел в январе 2025-го. Весной рассекретили версию для Северной Америки, свежая модель также добралась до некоторых стран Юго-Восточной Азии. Ну а теперь «второй» Hyundai Palisade представили и в Казахстане – опубликован прайс-лист со всеми характеристиками, уже можно оставить заявку на новинку. Как отмечают местные СМИ, клиентам предложат машины локальной сборки.

В плане дизайна кроссоверы для разных стран в целом повторяют друг друга. В новом поколении Hyundai Palisade выглядит еще внушительнее. Кроссовер получил выстроенные столбиком светодиодные секции ходовых огней, аналогичным образом оформлены и задние фонари. Фары сделали прямоугольными и двухэтажными. Над колесными арками есть «заквадраченные» выштамповки. Длина адресованного Казахстану «второго» Palisade равна 5065 мм, колесная база – 2970 мм. Показатели местного предшественника – 4995 и 2900 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет новинки – 187 мм.

Внутри – изогнутое табло, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Девятиместная версия осталась эксклюзивом для Кореи (дополнительное место появится в первом ряду, если поднять бокс-подлокотник): в остальных странах новый Hyundai Palisade бывает с восьми- или семиместным салоном.

Согласно прайс-листу, на казахстанском рынке «второй» SUV сейчас предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 2.5 T-GDI мощностью 249 л.с., мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. В Казахстане Hyundai Palisade по умолчанию имеет полный привод, тогда как в Корее модель с 2.5 T-GDI (там двигатель выдает 281 л.с.) еще доступна в переднеприводном исполнении. На родине и в других странах также можно выбрать гибридный кроссовер HEV с установкой на базе той же турбочетверки (без возможности зарядки от электросети), в Америке для него вдобавок заявлен атмосферник V6 3.5 (291 л.с.). Дизель для модели нового поколения не предусмотрен. Предыдущий Palisade в Казахстане представлен как раз с атмосферной «шестеркой» 3.5 (но мощность – те же 249 л.с.) и турбодизелем 2.2 CRDi (200 л.с.), оба мотора сочетаются с 8АТ, привод только полный.

Нашим соседям новый Hyundai Palisade доступен в трех комплектациях – Prestige, Luxe и Calligraphy. В базе есть: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, люк в крыше, обивка из натуральной кожи, подогрев руля, первого и второго ряда кресел (передние сиденья – еще и с вентиляцией), упомянутое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Начиная с версии Luxe появляются двухсекционная панорамная крыша (со сдвижными секциями), вентиляция второго ряда сидений и подогрев заднего дивана, проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 14 динамиками и система дистанционной парковки. Топовый Hyundai Palisade Calligraphy – это также 21-дюймовые колеса, кожа Nappa, передние кресла с откидными подставками для ног (у водительского сиденья еще есть массажер), салонное цифровое зеркало, сканер отпечатка пальца.

Восьмиместный Hyundai Palisade нового поколения оценили в 33 890 000 – 39 290 000 тенге (около 4 964 000 – 5 755 000 рублей по текущему курсу), семиместный кроссовер обойдется в 34 490 000 – 39 890 000 тенге (5 052 000 – 5 843 000 рублей).