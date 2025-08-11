В ГАИ опровергли информацию об ужесточении контроля за остановку автомобилей

Госавтоинспекция не располагает сведениями об ужесточении контроля за кратковременной остановкой автомобилей, а также подчеркнули, что этот вопрос в достаточной мере урегулирован правилами дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве.

"В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в правила дорожного движения, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается", - отметили в ГАИ.

Кроме того, в публикациях утверждалось, что в соответствии с этими поправками любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка. А в случае, если на участке дороги стоянка запрещена, водитель может быть привлечен к административной ответственности.

"Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах. Данный вопрос в достаточной мере урегулирован правилами дорожного движения", - подчеркнули в управлении.

В настоящее время за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей предусматривается штраф в размере 3 тыс. рублей.