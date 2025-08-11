Доля праворульных машин в регионах Сибири стремительно снижается

После анализа данных стало понятно, что в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, где доля таких машин в продаже снизилась, хотя и в разной степени, произошли очень заметные перемены.

Раньше, особенно на Дальнем Востоке, праворульные автомобили были очень распространены. Их активно ввозили из Японии из-за близости к азиатскому рынку и высокой стоимости доставки отечественных машин в удаленные регионы. Это делало «японцев» доступными и обеспечивало постоянное обновление рынка подержанных автомобилей практически новыми праворульными моделями.

Однако ситуация резко изменилась после 2014 года и особенно после 2023 года. Санкции ограничили ввоз, в том числе недорогих праворульных машин. Дополнительный удар нанесло повышение утилизационного сбора, что привело к росту цен на новые иномарки из Азии и снижению их доступности. В результате количество объявлений о продаже подержанных праворульных автомобилей пошло на спад. Наибольшее падение доли таких машин на вторичном рынке зафиксировано в Сибири.

Так, за 10 лет предложение машин с правым рулём в Новосибирской области сократилось в 1,5 раза. Если в июле 2015 года правый руль был почти у каждой третьей машины (33%), то в июле 2025 года — только у каждой пятой (20%). В Омской области также зафиксировано сокращение — в 1,5 раза. Десять лет назад праворульные машины встречались в каждом пятом объявлении (20%), сейчас — только в каждом восьмом (12,5%).

В 2015 году почти каждый второй продаваемый в Иркутской области подержанный автомобиль (около 50%) был с правым рулём. К июлю 2025 года их доля упала на 30 процентных пунктов и составила 39%. Снижение их доли в Красноярском крае оказалось наименьшим в Сибири — на 14% (с 32% в июле 2015 года до 28% в июле 2025 года).

Популярными праворульными моделями в Сибири в 2024 году стали Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Vitz и Honda Freed, пишет «Российская газета».

На Урале, где доля правого руля изначально была невелика, она сократилась вдвое. Например, в Свердловской области 10 лет назад праворульный автомобиль можно было найти в каждом 13 объявлении (около 7,7%), теперь — только в каждом 22-м (около 4,5%). Здесь чаще покупали Honda Freed, Nissan Note, Toyota Vitz, Honda Stepwgn и Honda Fit.

Дальний Восток традиционно остается российским «центром» праворульных машин. Здесь их изначальная доля превышала 80%, и за десятилетие снизилась незначительно. Это объясняется большим количеством автомобилей, ввезённых ещё до введения санкций. В Приморье и Хабаровском крае доля предложения праворульных машин с пробегом практически не изменилась, стабильно держась на уровне около 80%. В 2024 году дальневосточники чаще выбирали Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz и Nissan Note.