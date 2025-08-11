Уникальный спорткар McLaren F1 GTR выставили на продажу в Англии: безумно дорого

Фирма Girardo & Co, занимающаяся реализацией классических машин, выставила на продажу уникальный McLaren F1 GTR, стоимость которого превышает 20 миллионов долларов. Это специальная гоночная модель, которая была выпущена в количестве 28 штук. Особенность данного автомобиля в том, что он был специально адаптирован для использования на дорогах общего пользования.

McLaren F1, выпускавшийся в период с 1992 по 1998 годы, в конце 20 века достиг максимальной скорости в 391 км/ч, установив тем самым рекорд как самый быстрый автомобиль с атмосферным двигателем в истории. Суперкар, разработанный под руководством выдающегося конструктора Гордона Марри, приводится в движение модифицированной версией двигателя BMW S70/2 V12, обеспечивающего мощность в 627 лошадиных сил.

Представленный в объявлении экземпляр с заводским номером 27R имеет богатую историю. В 1997 году его приобрёл Дэвид Моррисон, банкир и руководитель гоночной команды Parabolica.

Дебют в чемпионате British GT Championship на трассе Сильверстоун стал для автомобиля триумфальным - он одержал победу. Кроме того, он участвовал в 24-часовом марафоне в Ле Мане, а одним из его пилотов был легендарный японский гонщик Кэйити Цутия.

В 2017 году суперкар был переделан в гражданский автомобиль в ателье Lanazante. Рулевое управление было улучшено для удобства городских поездок, а подвеска была модернизирована. Дорожный просвет был увеличен, установлены колеса меньшего диаметра и менее громкий выпускной тракт. Также был добавлен стояночный тормоз от стандартной F1 и пассажирское сиденье слева от водителя. В этом дорожном McLaren три места: центральное - для пилота, а два по краям и чуть сзади - для пассажиров.

