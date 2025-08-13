Немецкое тюнинг-ателье Novitec через свое подразделение Spofec представило комплексный пакет доработок для роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Series II. Комплекс усовершенствований получил название Overdose, что переводится как «Передозировка».

Основное изменение коснулось двигателя. Базовый 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, изначально развивающий 571 лошадиную силу (или 600 лошадиных сил в версии Black Badge), был форсирован. Благодаря модификациям в электронном управлении, его мощность возросла до 685 лошадиных сил для стандартной версии и до 707 лошадиных сил для версии Black Badge. Тюнингованная топовая версия (Black Badge) теперь разгоняется до 100 километров в час за 4,6 секунды.

© Novitec

© Novitec

Пакет Overdose также включает спортивную выпускную систему из нержавеющей стали и систему, позволяющую опустить дорожный просвет автомобиля на 35 миллиметров.

Внешний вид Cullinan изменился заметно. Он получил массивные 24-дюймовые колёсные диски от Vossen, переработанные передний и задний бамперы, а также новые накладки на пороги. За счёт установки расширенных арок колёс теперь кузов стал шире на 120 миллиметров.