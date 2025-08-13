Названы модели, которые могут "зависнуть" у дилера

Аналитики CarEdge составили рейтинг автомобилей, которые дольше всего задерживаются на складах дилеров в США.

Исследование охватило данные по локальным запасам и продажам за последние 45 дней, а также рассчитало средний срок, за который текущие запасы будут реализованы.

В список вошли как электромобили, так и традиционные модели, включая премиальные бренды Audi, Jaguar, Porsche, а также массовые марки Kia, Nissan и Volkswagen.

ТОП-10 самых медленно продаваемых моделей (по сроку складских запасов)

1. Land Rover Discovery - 216 дней (на складах: 1 664; продано: 347),

2. Kia EV6 - 217 дней (4 712; 975),

3. Porsche Taycan - 229 дней (1 978; 378),

4. Ram 2500 - 233 дня (8 321; 1 606),

5. Nissan Murano - 234 дня (20 602; 3 957),

6. Jaguar F-Pace - 239 дней (2 829; 533),

7. Audi Q4 E-Tron - 271 день (2 521; 533),

8. Volkswagen ID.4 - 297 дней (6 202; 939),

9. Audi A6 - 409 дней (3 191; 351),

10. Audi S6 - 482 дня (653; 61).

В лидерах антирейтинга - Audi S6, который при минимальном количестве доступных машин (653 шт.) имеет почти полтора года складских запасов. Наиболее массовый "аутсайдер" - Nissan Murano с более чем 20 тысячами автомобилей на складах при продажах менее 4 тысяч за 45 дней.

Электромобили Volkswagen ID.4, Audi Q4 E-Tron, Porsche Taycan и Kia EV6 демонстрируют низкие темпы реализации, несмотря на относительную новизну моделей.

Премиальный сегмент также под давлением: Jaguar F-Pace, Audi A6 и S6 сталкиваются с падением спроса на фоне смены поколений и перехода на электромобили.

По оценке экспертов, затяжные сроки реализации создают возможности для покупателей - дилеры могут предлагать значительные скидки, чтобы ускорить продажи накопившихся автомобилей.

Ситуация характерна и для российского рынка: дилеры по-прежнему продают новые автомобили, выпущенные в 2023 году.