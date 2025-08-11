Водитель BMW из Алматы получил $20 тысяч по каско за спасение пешеходов

Автомобилист, который ценой своей машины спас пешеходов во время ДТП в Алматы, получил внушительную страховую выплату — 10,9 миллиона тенге (20 тысяч долларов или чуть более 1,6 миллиона рублей) по договору каско.

© Quto.ru

Происшествие произошло в начале августа в микрорайоне «Орбита-2» Алматы. Водитель BMW Сергей Серещев увидел, как на большой скорости оторвавшееся колесо от КамАЗа покатилось в сторону пешеходов. Чтобы защитить людей, он преднамеренно подставил под удар свой новый внедорожник BMW, купленный всего за месяц до этого ДТП.

«Я не стал выезжать на встречку, а чуть подрулил влево и направил удар в бок автомобиля. Это было на уровне инстинкта — времени думать не было. Я понимал, если колесо не остановить, оно может кого-то травмировать или даже убить. Просто сработал подсознательно», — рассказал позже Сергей.

Алматинец признался, что не сразу осознал произошедшее и добавил, что долго мечтал о новой машине: «Я всегда ездил на битых, восстановленных машинах. Это была моя мечта — купить новую, чтобы она была целая, не после аварий, чтобы знать, что всё своё».

Сам Сергей чувствует себя спокойно и не считает случившееся трагедией. Поступок водителя вызвал восхищение у многих пользователей соцсетей. Люди даже предлагали собрать деньги на ремонт его машины, однако Серещев отказался от такой помощи.

«Друзья, знакомые, даже незнакомые люди сразу предложили помощь — кто-то хотел отдать свою машину, кто-то - помочь с ремонтом, кто-то - открыть сбор. Но я отказался: ситуация под контролем, есть страховка. Есть люди, кому помощь нужна гораздо больше», — говорит он.

Страховая компания пояснила, что по условиям его программы VIP- каско, повреждённые детали не ремонтируют, а полностью заменяют на новые. Так, только одна оригинальная фара для BMW X5 последнего поколения стоит около 3 миллионов тенге (5,5 тысяч долларов). По результатам оценки ущерба, потребовалась замена 42 позиций запчастей – как мелких, так и крупных. Выплаченная страховая сумма полностью покроет стоимость всех необходимых запасных частей и ремонтных работ.