В России ввели Единый транспортный документ

Министерство транспорта России утвердило порядок оформления единого транспортного документа (ЕТД). Приказ вступит в силу с уже с осени и затронет все грузоперевозки по стране и на экспорт, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

В новом документе объединили главную информацию о грузоперевозке. В нём укажут всех участников процесса: грузоотправителя, грузополучателя, перевозчика. Также ЕТД будет содержать сведения о самом грузе и условиях его транспортировки.

Переходом на ЕТД хотят упростить и автоматизировать оформление перевозок, чтобы снизить издержки для бизнеса. Документ можно будет оформить как на бумаге, так и в электронном виде. Особое внимание уделят условиям перевозки различными видами транспорта, а также сведениям об оплате.

Напомним, в Росавтодоре сообщали ещё об одной новой мере для грузоперевозчиков – о планах создать единый реестр ограничений на перевозку тяжёлых грузов по дорогам России. В ведомстве отметили, что за последние 20 лет спрос на выдачу спецразрешения для них вырос в восемь раз. Чтобы выбирать маршрут было удобнее, для водителей действуют построители маршрутов, которые помогают выбрать оптимальный путь с учётом ограничений, калькулятором ущерба и платой за перевозку грузов.