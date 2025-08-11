Полный привод, классический автомат — начались продажи нового кроссовера

Стартовали продажи кроссовера Exeed VX 2026 модельного года по цене 2 млн рублей.

Chery начала продажи внедорожника Exeed VX 2026 модельного года, известного в Китае под названием Xingtu Lanyue, с начальной ценой 189 тыс. юаней (примерно 2 млн рублей).

Модель отличается обновленным дизайном и современными технологиями. Экстерьер Exeed VX 2026 включает новое оформление задней части и 20-дюймовые колесные диски. Камера заднего вида теперь обладает функцией автоматической очистки, а наружные зеркала могут проецировать световой рисунок на землю при открытии дверей.

Внутри автомобиля появилось сочетание черно-коричневой отделки и трикотажного потолка, улучшено пространство под подлокотником, а панель управления смещена вперед для удобства использования.

Что касается технических характеристик, внедорожник оснащен проверенным 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 261 л.с. и с крутящим моментом 400 Н∙м, который разгоняет автомобиль до максимальной скорости 200 км/ч. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. В более дорогих комплектациях предусмотрен полный привод и адаптивная подвеска.

Кроме того, топовые версии оборудованы новым шасси Feiyu, которое улучшает устойчивость и комфорт во время вождения. Навигационная система AutoNavi версии 710 обладает функцией обратного отсчета времени до смены сигнала светофора. Обновлены функции памяти для сидений и зеркал, а также установлен воздушный фильтр салона стандартов PM0.3, обеспечивающий лучшее качество воздуха внутри автомобиля.