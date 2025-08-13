Tesla представила на китайском рынке Model 3+ Long Range

На китайском рынке стартовали продажи Tesla Model 3+. Эта версия сразу стала новым рекордсменом марки по запасу хода в стране. По данным китайского цикла CLTC, заднеприводный Model 3+ Long Range способен проехать до 830 километров на одной зарядке.

Секрет увеличенной дальности — новая тяговая батарея. Министерство промышленности и информатизации КНР подтвердило пробег в 800 и 830 километров в зависимости от комплектации. Добиться этого удалось благодаря установке аккумулятора NMC от LG Energy Solution ёмкостью 78,4 киловатт-часа. Это значительно больше, чем у стандартной заднеприводной Model 3.

Разгон до 100 километров в час занимает всего 5,2 секунды, что на 1 секунду быстрее базовой модели. За это отвечает электромотор мощностью 225 киловатт (302 лошадиные силы) на задней оси. Его мощность увеличилась на 31 киловатт по сравнению со стандартной версией. Инженеры также заменили тип двигателя с 3D7 на 3D6.

По габаритам новинка идентична обычной Model 3: длина — 4 720 миллиметров, ширина — 1 848, высота — 1 442, колёсная база — 2 875 миллиметров.

Параллельно с запуском Model 3+ Tesla обновила и полноприводную Model 3 Performance. Её запас хода по циклу CLTC увеличился до 647 километров (ранее было 623 километра), при этом цена осталась прежней — 339 500 юаней (около 3,8 миллиона рублей).

Базовая цена модели установлена на уровне 269 500 юаней (около 2,5 миллиона рублей). Также покупателей ждут приятные бонусы, среди которых страховая субсидия в 8 тысяч юаней (около 86 тысяч рулей), скидка на покраску кузова и возможность оформить беспроцентную рассрочку на срок до 5 лет. Дополнительно Tesla предлагает бесплатно активировать пакет интеллектуального вождения и особые условия на зарядку.

Важным и приятным нюансом для покупателей станет тот факт, что Model 3+ включена в опубликованный список электромобилей, освобождённых от налога на покупку, что означает дополнительную экономию при оформлении машины.