С 1 сентября вступят в силу новые ограничения по вождению

Адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский рассказал агентству «Прайм», что в России с 1 сентября вступят в силу новые ограничения по правилам допуска к управлению транспортными средствами.

Уточняется, что речь идёт о перечне болезней, запрещённых при вождении.

Шиманский отметил, что основные поправки касаются психических расстройств, неврологических патологий и проблем со зрением. При этом полный список медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

«В перечень добавили общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера... Кроме того, в расширенном перечне появилась аномалия цветового зрения вместо ахроматопсии, которая включает в себя восприятие обстановки в оттенках серого», — говорится в статье.

По словам адвоката, нововведения скорее систематизируют уже существующие правила, чем вводят радикальные ограничения, и не затронут большинство водителей.

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов ранее уже рассказал в беседе с RT, с какими болезнями нельзя будет водить авто с 1 сентября.

Также сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить получать права с 16 лет за особые достижения.