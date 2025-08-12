Осенью на российский авторынок выйдут порядка 60 новинок

Эксперты Газпромбанк Автолизинг проанализировали новинки, выход на рынок которых запланирован до конца 2025 года. Из 90 моделей, анонсированных дистрибьюторами в начале года, к началу августа до шоурумов добралось чуть более двух десятков, рассказали эксперты "Российской газете". В то же время уже начиная с сентября ситуация должна коренным образом поменяться. К "высокому" осеннему сезону обещают подоспеть как минимум еще 60 новинок, 20 из которых окажут значимое влияние на рынок. Больше других (по 4 модели) привезут бренды Depal и JAC. На три модели увеличится ряд у BAIC и DFM, по две новинки добавят Lada, УАЗ, Sollers, Avatr, BAW, Changan, Chery, Exeed, GAC, Haval, Hongqi, Knewstar и Oting.

Объемы импорта новых автомобилей сейчас гораздо меньше, чем в прошлом году. За семь месяцев 2025 года к нам было завезено 178 тысяч машин, за тот же период в 2024 голу - 485 тысяч. Ограничения при этом вводят и на производстве в России. За прошлый год склады были слишком щедро заполнены, а продажи первой половины 2025 года совсем не оправдали ожиданий. Расширение модельного ряда многие дистрибьюторы сдвинули на более поздние сроки. Однако осенью все обещают исправиться и все-таки начать наполнять шоурумы новинками. В целом их может быть порядка 60, из них 20 имеют шансы продаваться сотнями, а порой и тысячами "штук" в месяц, что неизбежно повлияет на общую "погоду" на рынке.

Так, Lada будет перекраивать бюджетный сегмент. Модель размерного сегмента B - Lada Iskra - поклонники АвтоВАЗа ждут в автосалонах c весны. Ради новинки клиенты нередко откладывают покупку и "Весты", и "Гранты". В конце июля скромные партии "Искр" (по несколько "штук" на салон) распределили по ведущим дилерам. Но в начале августа свободных машин не было даже в столице. Массового начала продаж ожидают в сентябре-октябре. Если до конца года удастся собрать 10-15 тысяч этих машин, продажи будут идти "с колес". Похожий сценарий бизнеса ждет обновленную Lada Niva Travel. Новинка обещает новый 90-сильный мотор и посвежевшую внешность. Подождать придется до ноября. Есть шанс вернуть ежемесячные объемы к 3-4 тысячам сделок в месяц.

Новичок столичного автозавода - "Москвич 8" - таких рыночных объемов не получит. Этот давно анонсированный маркой автомобиль будет бороться в пересыщенном товаром сегменте паркетников среднего размерного класса. Ценник под три миллиона рублей и передний привод осложняют рыночные перспективы. И все же продаж по несколько сотен машин в месяц вполне можно ожидать.

Осенью в российском сегменте должны появиться два более серьезно подготовленных к бездорожью автомобиля. В сентябре дебютирует пикап Sollers ST9 - бейдж-инжиниринг JAC T9, а в ноябре УАЗ "Патриот" после редкого для этого семейства рестайлинга. Главное техническое новшество - 6-ступенчатая МКП, которая будет сочетаться и с бензином, и дизелем. И пикапы JAC, и российские вседорожники сейчас продаются сотнями в месяц. Обновления помогут как минимум не сбавлять темп.

Среди иностранцев ключевых обновок будет заметно больше. Например, седан Belgee S50, перелицованный в Белоруссии из Geely Emgrand, должен был появиться в России еще весной. Однако на складах к началу августа можно найти еще почти три сотни седанов донорской марки по цене значительно ниже двух миллионов рублей. С дебютом новинки опять решили повременить. Но в октябре его все-таки обещают.

Кроссоверов Changan CS75 в I полугодии было реализовано достаточно много - больше тысячи штук. Эта же модель нового поколения призвана упрочить успех. Главное - не ошибиться с ценой. Суббренд Changan - марка Deepal привезет 4 электрокара. Наиболее востребованным, по нашему мнению, может стать среднеразмерный кроссовер с индексом S07. В Китае его цена начинается от 180 тысяч юаней. Если в России ее удержат в диапазоне 3,5-4 миллионов рублей, есть шансы на успех.

Из тех кроссоверов, которые наверняка продолжат продаваться сотнями в месяц, надо отдельно упомянуть рестайлинговые версии Exeed RX, Geely Coolray и Haval Dargo. Первые два в разные времена бывали в ранге бестселлеров. А вот другой новинке Haval - большому вседорожнику модели F8, еще только предстоит доказать в России свою состоятельность. Для этого у машины есть гибридная установка и динамика разгона в 6,8 секунд до сотни. До зимы в салоны должен успеть попасть и самый большой (5,2 метра) вседорожник того же концерна Great Wall - Tank 800. С такой подмогой китайский "премиум" наверняка заиграет новыми красками.

В свою очередь компанию GAC едва ли можно обвинить в задержке выхода на рынок новых моделей. Только в текущем году в шоурумах марки успели появиться рестайлинговый вседорожник GAC GS8, новые кроссовер GAC GS4 Max и седан Empow. Благодаря массовости "наступления", марка оказалась лучшей по динамике роста и в июне-июле, и за полугодие, поднявшись на шестое место в рейтинге самых востребованных иномарок. Еще один новичок - среднеразмерный кроссовер GAC Emko наверняка сыграет роль в развитии успеха.

В свою очередь новые вседорожники Jaecoo J5 и Jetour T1 могут помочь поправить маркам их пошатнувшееся в текущем году положение. Впрочем, часть клиентов последнего бренда неизбежно станет отбирать паркетник Souest S06. Это перелицованный Jetour Dashing, наиболее востребованная модель семейства.

Николай Фомин, директор департамента продаж Газпромбанк Автолизинг: