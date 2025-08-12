Гаишники оштрафовали дрифтившего на юге Москвы водителя

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы наказали водителя, который дрифтил на автомобиле на юге столицы, чем создавал опасность на дороге. В отношении его составили протоколы об административных правонарушениях. Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

© Вечерняя Москва

— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоролик, на котором водитель иномарки демонстративно совершил многократные нарушения Правил дорожного движения в Булатниковском проезде. В отношении гражданина госавтоинспекторами составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ, частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ и статьей 12.33 КоАП РФ, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Водитель заплатит более 10 тысяч рублей.

Ранее сотрудники полиции изъяли автомобиль BMW у мужчины, который устраивал опасные заезды в Ленинском городском округе Московской области. Кроме того, в отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях.