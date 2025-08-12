Кроссовер Hongqi HS7 получил 2-литровый турбодвигатель мощностью 248 л.с.

Облик подчеркивает солидность и премиальность авто, что является ключевым фактором для привлечения покупателей.

В салоне HS7 внимание уделено комфорту и технологичности. Здесь цифровая приборная панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и качественные материалы отделки. Второй ряд сидений просторный, а багажник вместительный.

Под капотом Hongqi HS7 установлен 2-литровый турбодвигатель мощностью 248 л.с. Он работает в паре с автоматической КПП. Привод полный.

Ожидается, что Hongqi HS7 станет достойным конкурентом в сегменте среднеразмерных кроссоверов в России. Цены и комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.

