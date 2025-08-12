Спрос идет на спад: продажи автомобилей УАЗ снились

По информации, предоставленной агентством "Автостат", в июле 2025 года в России было реализовано 1 735 новых машин марки УАЗ, что на 28% меньше, чем в июле прошлого года.

Наибольшим спросом в середине лета пользовались коммерческие автомобили СГР - их приобрели 838 человек, что составляет 48% от общего числа реализованных машин.

Флагман модельного ряда УАЗ - внедорожник "Патриот" - нашёл 620 новых владельцев. Также были популярны лёгкий грузовик "Профи" (280 штук), "Пикап" (253 штуки) и внедорожник "Хантер" (24 штуки).

Всего за семь месяцев 2025 года в России было реализовано 11 518 новых автомобилей марки УАЗ, что на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

