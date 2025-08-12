Новый Geely Monjaro с мощным мотором и автопилотом сняли на "шпионские" фото

Geely готовит к выходу на рынок новую версию Monjaro - с более мощным двигателем и системой "автопилота". Один из прототипов был сфотографирован во время тестирования в Китае, сообщают "Китайские автомобили".

© Российская Газета

Система автономного управления (Navigate on Autopilot) предполагает автоматизированное движение и маневрирование транспортного средства при определённых сценариях и наличии инфраструктуры. При этом водитель должен быть готов принять управление автомобилем в момент возникновения критической ситуации.

Нюанс: "автопилот" может функционировать только в КНР в силу привязки к китайской навигации.

Ранее "РГ" рассказывала, что обновлённый Monjaro обзаведётся более мощным двигателем 2,0 литра с отдачей 272 л.с. У актуальной версии кроссовера для внутреннего рынка мощность составляет 238 л.с.

В РФ купить Geely Monjaro можно за 4,55 - 5,05 млн рублей. Силовой агрегат представлен связкой 238-сильного двигателя и 8-ступенчатого классического "автомата", привод во всех комплектациях полный.