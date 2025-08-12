В РФ продают Volga Siber в состоянии "капсулы времени"

В Санкт-Петербурге на одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже редкого автомобиля - седана Volga Siber, выпущенного на Горьковском автомобильном заводе. За два года на ГАЗе было произведено менее 9000 таких машин.

Представленный экземпляр был выпущен в 2010 году и за 15 лет эксплуатации проехал всего 7800 километров.

По заверению продавца, машина была куплена новой в автосалоне и с того момента всю жизнь находилась в руках одной семьи. Большую часть времени она простаивала в гараже, что позволило сохранить ее в первозданном виде до наших дней. Автомобиль имеет весьма богатую для своего времени комплектацию, в нее входят: кондиционер, электрорегулировки кресел, ABS, ESP, гидроусилитель, зеркала с электроприводом, подушки безопасности водителя и пассажира.

Под капотом "Волги" скрывается силовой агрегат, позаимствованный у соплатформенника Chrysler Sebring объемом 2,4 литра мощностью 143 лошадиные силы. В тандеме с ним трудится классическая автоматическая трансмиссия с приводом на передние колеса.

Владелец просит за свою "капсулу времени" 1 280 000 рублей, что сопоставимо с ценой новинки АвтоВАЗа - Lada Iskra в версии Comfort.

