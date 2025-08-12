В России продают уникальный 50-летний минивэн "Волга"

В Москве на продажу выставили минивэн РАФ-21А Афалина за 6 млн рублей

В Москве на реализацию выставлен минивэн РАФ-21А Афалина, который существует в единственном экземпляре.

Этот автомобиль представляет собой комбинацию моделей РАФ-977Д, ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Машину можно переоформить и поставить на учет, в наличии полный пакет документов.

Афалину создал в 70-х годах инженер-самоучка Алексей Арсеньев, который самостоятельно разработал конструкцию и собирал авто в свободное время.

Основой служит шасси микроавтобуса РАФ-977Д, а кузовные панели преимущественно были заимствованы у седана и универсала Волга.

Уникальный минивэн оснащен 75-сильным двигателем от 21-й Волги и работает с 3-ступенчатой механической коробкой передач. У Афалины трехрядный салон и два топливных бака общей емкостью 80 литров. Цена данного экземпляра составляет 6 миллионов рублей.

