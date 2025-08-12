Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Мотобезопасность»

Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ЮЗАО столицы провели мероприятие «Мотобезопасность».

© Вестник Бутова

В период с 8 по 10 августа 2025 года на территории Юго-Западного административного округа города Москвы сотрудниками Госавтоинспекции было проведено профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение нарушений Правил дорожного движения среди водителей мототранспорта.

Мероприятие проводится в целях предупреждения аварийности с участием водителей двух- и трёхколёсной мототехники, повышения правосознания среди мотоциклистов, а также формирования культуры безопасного вождения.

Госавтоинспекция напоминает: управлять мототранспортом необходимо только при наличии соответствующей категории в водительском удостоверении. Использование защитного шлема – обязательное требование, которое спасает жизни. Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования – залог вашей безопасности и безопасности окружающих.