Конкурент Ford Mustang Mach-E: Chevrolet готовит новый Camaro

По слухам, у новинки американского бренда может появиться версия ZL1 с трёхмоторной силовой установкой, позаимствованной у GMC Hummer EV.

© Колеса.ру

Концерн General Motors завершил производство спорткара Chevrolet Camaro шестого поколения ещё в декабре 2023 года. Роль прощальной серии исполнили автомобили с прибавкой Collector’s Edition к названию. В компании тогда не подготовили прямого наследника, лишь отметили, что имя Camaro продолжит жить, но подробностей не предоставили.

Ещё в 2022 году предполагалось, что General Motors может превратить Camaro, Corvette и Escalade в отдельные суббренды с несколькими моделями. По слухам, в линейку Camaro должны были войти электрические купе и кабриолет с посадочной формулой 2+2, флагманский спорткар, а также кроссовер в трёх- и пятидверной модификациях. Официальной информации о разработке соответствующих проектов пока не появлялось.

Тем не менее, в СМИ продолжают появляться слухи о том, какой новинке в итоге достанется легендарное имя. Согласно свежим данным MotorTrend, Chevrolet осенью 2026 года может презентовать кроссовер, который получит название Camaro. Ожидается, что такая новинка сможет побороться за клиентов с полностью электрическим кроссовером Ford Mustang Mach-E, который дебютировал ещё в 2019-м.

По предварительным данным, в основу потенциального кроссовера Camaro ляжет платформа Ultium, а технику он может позаимствовать у других моделей концерна GM. Предполагается, что у него будет пара тяговых батарей на выбор – ёмкостью 85 и 102 кВт*ч, которыми оснащается актуальный паркетник Chevrolet Blazer EV.

Ожидается, что у будущего SUV американской марки будет полноприводная версия с 304-сильной двухмоторной установкой (максимальный крутящий момент – 481 Нм), а также драйверская заднеприводная модификация с электродвигателем мощностью 370 л.с. (440 Нм).

Не исключено, что в 2027-м у модели появится вариант с прибавкой SS, который разделит технику с актуальным Blazer EV SS. В этом случае Camaro получит двухмоторную силовую систему (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составит 624 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Ещё в издании отметили, что потенциальная новинка может получить трёхмоторную установку от GMC Hummer EV. Такая топовая модификация, вероятно, получит название Camaro ZL1. Пока что информации о характеристиках этого варианта нет. У электрического пикапа максимальная совокупная отдача с этой системой может быть равна 842 и 1176 л.с.

Согласно более ранним слухам, Chevrolet на данный момент работает над совсем другой моделью, которая может получить легендарное имя Camaro. Речь идёт о спортивном седане с гибридной силовой установкой, который предположительно дебютирует в 2028 году и сможет бросить вызов Dodge Charger. Вероятно, такая новинка сможет заменить отправленные в отставку Chevrolet Camaro и Malibu.