На учет встает лишь каждый третий байк, и это - проблема

С января по июль 2025 года в Россию было ввезено 96,8 тысячи экземпляров двухколёсной мототехники, произведено внутри страны примерно 28,4 тысячи единиц. Однако на учёт встало только 36,3 тысячи мотоциклов и других байков - то есть лишь треть, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

"Основная причина такого явления - питбайки, мини-мотоциклы класса кросс/эндуро с двигателем от 50 до 200 "кубиков", мощностью до 15 л.с. Их не обязательно ставить на учет и на них нельзя выезжать на дороги общего пользования, но…", - объяснил ситуацию эксперт.

Также Целиков сказал, что, по его мнению, такое положение дел - "реальная проблема и угроза безопасности движения".

Ранее "РГ" рассказывала, что для питбайкеров могут ужесточить ответственность за выезд на дороги.