В Китае стартовали предпродажи обновленного гибридного Tank 500

В Китае стартовали предпродажи обновленного внедорожника Tank 500. За первые два часа было оформлено 7289 заказов. Стоимость модели варьируется от 360 000 до 388 800 юаней (3 980 000 - 4 190 000 рублей). Производитель предлагает покупателям множество преимуществ: скидку 8000 юаней при покупке, бесплатную систему ночного видения, технологический пакет и массажные сиденья.

© Российская Газета

Как сообщает портал CarNewsChina, внешне Tank 500 не претерпел значительных изменений, но теперь доступен в новом зеленом цвете кузова. Ключевым технологическим новшеством стал датчик LiDAR модели ATX от Hesai, установленный на крыше. Габариты внедорожника - 5078 х 1934 х 1905 мм. Колесная база - 2850 мм, дорожный просвет - 210 мм.

Самые заметные изменения произошли в салоне. Селектор трансмиссии переместили на рулевую колонку, освободив место на центральном тоннеле для двух беспроводных зарядных площадок и блока физических клавиш. Водителю доступны 12,3-дюймовая приборная панель, 15,6-дюймовый центральный тачскрин и проекционный дисплей.

В числе других нововведений - наличие потокового зеркала заднего вида, холодильника и потолочного экрана для пассажиров заднего ряда с диагональю 17,3 дюйма.

Обновленный рамный внедорожник доступен в двух гибридных версиях. Базовая Hi4-T оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором, электродвигателем и 9-ступенчатой коробкой передач. Совокупная мощность системы составляет 408 л.с.

Топовый Hi4-Z - более сложная система. Здесь 2,0-литровый ДВС работает в паре с передним электромотором и трехступенчатой трансмиссией, а на задней оси стоит отдельный электродвигатель. Максимальная мощность - 877 л.с.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи Tank 500 с дизельным мотором.