Большой универсал Stelato S9T от Huawei и BAIC: показан интерьер

Марка Stelato продолжает подогревать интерес к своей роскошной пятидверке S9T. Заказы на новинку начнут принимать уже через несколько дней, полноценный запуск намечен на сентябрь.

Stelato – это совместный престижный бренд компаний Huawei и BAIC. Вместе с остальными марками, созданными IT-гигантом в сотрудничестве с другими автопроизводителями, он входит в альянс HIMA (также включает бренды Aito, Luxeed и Maextro – их партнерами являются Seres, Chery и JAC соответственно). Первенцем Stelato стал большой и роскошный седан S9, он доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Увы, особого успеха на китайском рынке четырехдверка пока не достигла. Так что на помощь к ней спешит универсал Stelato S9T. Внешность пятидверки показали на фирменных картинках в июле, в том же месяце появился сертификат «сарая». А теперь марка распространила изображения интерьера.

Как и внешность, салон оформлен в едином ключе с седаном. Внутри Stelato S9T установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, на центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. Собственная фишка универсала – еще один тачскрин перед передним пассажиром. Кроме того, переднее пассажирское сиденье имеет откидную подставку для ног.

В списке оборудования еще заявлены лидар и две стеклянные секции в крыше. Наконец, судя по свежим картинкам и промороликам, как и для седана S9, для универсала Stelato S9T вместо привычных наружных зеркал предусмотрены камеры: в этом случае по бокам передней панели будут дополнительные дисплеи.

Размеры двух модификаций совпадают. Длина универсала равна 5160 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1486 мм, колесная база – 3050 мм. Объем багажника пятидверки пока не озвучен. Показатель седана Stelato S9 – 375 литров.

Универсал тоже предложат с гибридной или полностью электрической установками, при этом S9T пока сертифицирован только с задним приводом. Гибрид – это работающий в режиме генератора турбомотор 1.5 (160 л.с.), 309-сильный двигатель и батарея емкостью 37 или 53,4 кВт*ч. Только на электротяге бензоэлектрический универсал с топовым аккумулятором проедет 354 км по китайскому циклу CLTC. Электрокар оснащен тем же мотором мощностью 309 л.с. и батареей емкостью 100 кВт*ч, его дальнобойность – 801 км. Электрический седан Stelato S9 еще бывает с двухмоторным полным приводом (суммарная отдача – 524 л.с.).

Прием предварительных заказов на универсал Stelato S9T откроют 18 августа, запуск продаж намечен на сентябрь. Китайские профильные СМИ прочат новинке стартовый ценник 350 000 юаней (примерно 3,9 млн по актуальному курсу). Седан Stelato S9 сегодня стоит от 309 800 до 449 800 юаней (3,4 млн – 5 млн рублей).