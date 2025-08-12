GWM изменил подход к работе в России

Great Wall Motor запустила стратегию ONE GWM на российском рынке. Это означает, что теперь все марки производителя, представленные в нашей стране, будут использовать имя GWM — GWM Haval, GWM Tank, GWM Ora, GWM Wey. В рамках стратегии российский дистрибьютор ООО «Хавейл Мотор Рус» официально сменил название на ООО «Грейт Волл Мотор Рус».

Президент GWM в России Чжан Цзюньсюе отметил, что все бренды — от внедорожников до гибридов и пикапов — работают по высоким стандартам GWM, поэтому переименование дистрибьютора — логичный шаг для укрепления позиций на российском рынке.

При этом все договоры с партнёрами и обязательства компании остаются в силе, реквизиты не меняются, подчеркнули в компании.

Глобализация GWM — это не только экспорт, но и полный цикл — от разработки и производства до поставки, продажи и сервиса по всему миру. Сеть существует в более чем 170 странах. За пределами Китая продано более 2 миллионов автомобилей. Только в 2024 году экспорт достиг 450 000 машин.