В Петербурге изменят нумерацию парковочных зон

С 29 августа в Санкт-Петербурге изменится система нумерации парковочных зон в рамках Единого городского парковочного пространства. Об этом сообщает издание «Бриф24».

На обновлённых информационных табличках будут указаны актуальный номер парковочной зоны и номер, присвоенный данному участку. При этом при оплате через приложение «Парковки Санкт-Петербурга» сервис автоматически определит местоположение автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Салехарде в районе дома № 9 на улице Мира появится новая благоустроенная автомобильная стоянка.

