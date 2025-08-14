Эксперт оценил перенос выпуска Lada Iskra

Серийное производство нового российского седана Lada Iskra перенесли на 2026 год, рассказали партнёры АвтоВАЗа. Об этом сообщает ixbt.

© Инвест-Форсайт

Перенос старта серийного производства Lada Iskra на 2026 год вряд ли стоит рассматривать как негативный сигнал, считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Для отечественного автопрома сейчас важно не просто вывести на рынок новую модель, но и обеспечить её стабильное качество, локализацию комплектующих и технологическую устойчивость в долгосрочной перспективе. АвтоВАЗ уже имеет опыт успешных запусков, а дополнительное время позволит компании отработать конструктивные решения и адаптировать производственные линии под современные требования.

«Перспективы самой Lada Iskra выглядят достаточно уверенно: сегмент компактных и доступных моделей в России стабильно востребован, особенно в регионах. Учитывая растущий интерес к машинам с современными системами безопасности, мультимедиа и улучшенной эргономикой, новая модель может занять нишу семейного автомобиля с оптимальным балансом цены и качества», — полагает эксперт.

При этом параллельно развиваются и другие российские проекты: на рынке укрепляются модели семейства Lada Vesta, востребованной остаётся Lada Granta, а в более высоком ценовом сегменте всё активнее появляются кроссоверы и седаны совместной российско-китайской сборки. Такое разнообразие предложения повышает устойчивость всего рынка и снижает зависимость от импорта, подчеркивает предприниматель.