Eccentrica представила трековый пакет для рестомода на базе Lamborghini Diablo

Компания Eccentrica из Сан-Марино представила трековый пакет Pacchetto Titano для своего мелкосерийного рестомода на базе Lamborghini Diablo, с ним суперкар достигает максимальной производительности на автодроме, но при этом сохраняет доступ на дороги общего пользования.

Компанию Eccentrica основал итальянский предприниматель, эстет и автомобильный энтузиаст Эмануэль Коломбини, рестомод V12 — её первая модель, премьера состоялась два года назад, облик рестомода разработал итальянский дизайнер Карло Борромео, а в качестве технического консультанта был привлечён бывший технический директор Lamborghini Маурицио Реджани.

Заявленный тираж Eccentrica V12 составляет 19 экземпляров, каждый обойдётся заказчику минимум в 1,35 млн евро. Для изготовления рестомода нужен донорский Lamborghini Diablo ранних лет выпуска (до 1994 года включительно), который Eccentrica разбирает до винтика и привносит в него 3540 новых деталей. Значительная часть этих деталей приходится на 5,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель V12: благодаря новым компонентам и новой программе управления его отдача увеличена с 492 л.с. и 580 Нм до 550 л.с. и 600 Нм. 5-ступенчатая МКП уступила место 6-ступенчатой, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,1 до 3,5 с, максимальная скорость увеличилась с 325 до 335 км/ч.

Все наружные панели кузова у рестомода новые, они изготовлены из углепластика, а исходный несущий стальной каркас усилен. Вместо подъёмных фар используются стационарные со щитками — они сдвигаются автоматически при включении фар. Аэродинамическое оперение оптимизировано с помощью современных методов компьютерного моделирования, при этом оно предельно лаконичное и не портит исходный силуэт Diablo авторства Марчелло Гандини.

Представленный на этой неделе трековый пакет — Pacchetto Titano — добавляет к кузову небольшое антикрыло на корме, не выходящее за габариты крышки двигателя, и точечно переработанные другие элементы оперения — они позволяют увеличить прижимную силу. Также в пакет входят более жёсткие настройки подвески и заточенная под трек программа управления двигателем, дающая максимально быстрый отклик на педаль газа. На смену кованым колёсам пришли ещё более лёгкие углепластиковые (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади), внутри них прячутся мощные дисковые тормоза Brembo, для их эффективного охлаждения были улучшены каналы подвода воздуха.

В салон рестомода Pacchetto Titano привносит больше углепластиковых деталей, а у демообразца вдобавок всё наружное оперение выполнено из видимого карбона (при желании его можно окрасить). Стандартный руль в классическом стиле заменён на гоночный с оголённой алюминиевой ступицей и меткой центрального положения на обшитом замшей ободе. В оснащение добавлена система пожаротушения. Передняя панель по-прежнему выполнена в угловатой эстетике 1980-х: щиток приборов представляет собой набор матричных дисплеев с крупными жёлтыми пикселями.

Сколько стоит опция Pacchetto Titano, компания Eccentrica не сообщает — полагаем, что с ней цена рестомода улетает за 1,5 млн евро. Премьера трекового пакета приурочена к проходящей сейчас в США автомобильной неделе в Монтерее, которая за последние годы стала главной мировой площадкой для представления автомобильных новинок лакшери-сегмента и различных суперкаров.