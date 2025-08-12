Россиянам напомнили о праве на установку шлагбаумов во дворах
В ГД напомнили россиянам о праве на установку шлагбаумов во дворах. Жители многоквартирных домов имеют право ограничить парковку посторонних автомобилей в своих дворах, а также ввести для гостевых машин пропускную систему. Об этом сообщил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«На сегодняшний день такое право можно установить через решение общего собрания собственников, примеров много. Обычно собрание проводится с целью закрытия территории и установки шлагбаумов. Такая практика отрезает нежильцам возможность парковаться в дворе, однако может, например, предусматривать возможность заказа пропусков на заезд собственниками», — пояснил депутат.
Он также напомнил, что в последнем случае собственники могут установить ограничение по времени нахождения гостя на территории двора, а также установить штрафные санкции за нарушение.
«Например, если гость, который заехал, нарушил лимит времени, тот, кто заказывал пропуск, может лишиться права заказывать его впредь. Действенный метод», — заявил политик.
По мнению экспертов, чаще всего с проблемой нехватки машиномест сталкиваются жители новостроек: застройщики строят платные парковки и продают места на подземных стоянках. Однако нередко даже этого количества мест недостаточно, тем более что девелоперы ориентируются на требования законодательства, которые предусматривают минимальное количество парковочных мест на квартиру.
«Только ужесточением требований со стороны государства и обязыванием строить большее число парковок можно получить результат в увеличении числа парковочных мест. Но важно учитывать, что планирование про запас парковочных мест может привести к росту стоимости жилья», — уверена доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.