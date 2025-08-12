Россиянам напомнили о праве на установку шлагбаумов во дворах

В ГД напомнили россиянам о праве на установку шлагбаумов во дворах. Жители многоквартирных домов имеют право ограничить парковку посторонних автомобилей в своих дворах, а также ввести для гостевых машин пропускную систему. Об этом сообщил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

© Quto.ru

«На сегодняшний день такое право можно установить через решение общего собрания собственников, примеров много. Обычно собрание проводится с целью закрытия территории и установки шлагбаумов. Такая практика отрезает нежильцам возможность парковаться в дворе, однако может, например, предусматривать возможность заказа пропусков на заезд собственниками», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что в последнем случае собственники могут установить ограничение по времени нахождения гостя на территории двора, а также установить штрафные санкции за нарушение.

«Например, если гость, который заехал, нарушил лимит времени, тот, кто заказывал пропуск, может лишиться права заказывать его впредь. Действенный метод», — заявил политик.

По мнению экспертов, чаще всего с проблемой нехватки машиномест сталкиваются жители новостроек: застройщики строят платные парковки и продают места на подземных стоянках. Однако нередко даже этого количества мест недостаточно, тем более что девелоперы ориентируются на требования законодательства, которые предусматривают минимальное количество парковочных мест на квартиру.