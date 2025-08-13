Lamborghini Miura, простоявшую 40 лет в квартире, купили за миллион долларов

Когда Lamborghini Miura появилась на рынке почти шестьдесят лет назад, она не просто привлекла внимание - она изменила представление о том, каким может быть суперкар.

Это был первый автомобиль марки с двигателем V12. С тех пор Miura остается одной из самых востребованных коллекционных машин в мире.

Понимая его ценность, один владелец из Нью-Йорка не спешил с ним расставаться. Он хранил Miura в гостиной своей квартиры почти 40 лет, прежде чем решил ее продать.

История этого автомобиля стала известна благодаря программе Discovery Channel.

Когда ведущие телеканала приехали к владельцу, то увидели, что Miura стоит в квартире среди мебели. Чтобы вытащить спорткар из гостиной, пришлось снести стену, отделявшую ее от гаража. Несмотря на долгие годы простоя, итальянский спорткар находился в отличном состоянии.

Как сообщает портал CarScoops, в конечном итоге Miura была продана за сумму от 1 до 1,2 миллиона долларов. Бывший владелец говорит, что в 80-х годах он купил ее с рук всего за 10 000 долларов.

После продажи машина была погружена на платформу и доставлена на охраняемую стоянку в ожидании следующего владельца.

