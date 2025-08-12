Европейскому автопрому предсказали миллиардные убытки

Европейская комиссия надеется на то, что власти США скоро выполнят обещание и снизят автомобильные пошлины с 27,5 до 15 процентов, однако пока предстоит доработать некие детали. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Снижение тарифов должно было вступить в силу 1 августа, но соответствующих распоряжений президента США так и не поступило. Между тем немецкая автомобильная промышленность уже предупреждает о дополнительных расходах в миллиарды долларов из-за дальнейшего повышения пошлин, в то время как соглашение между ЕС и США пока не добавило ясности. Как заявила глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер, расходы исчисляются миллиардами и продолжают расти. Она уверена, что ЕК должна добиться скорейшей отмены тарифов.

Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС винят в задержках США, но опровергают версию о том, что Вашингтон ждет конкретных инвестиционных обязательств от европейских автопроизводителей.

Ранее ряд немецких автомобильных компаний приготовились к финансовым потерям после того, как власти ЕС смогли заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом. Например, Volkswagen Audi снизил прогноз годовой выручки своего премиального бренда Audi с диапазона 67,5-72,5 миллиарда евро до 65-70 миллиардов.