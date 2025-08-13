Как представляли Mini на Франкфуртском автосалоне 2005 года

Когда в 2005 году на Франкфуртском мотор-шоу MINI представила свою концепцию под названием Concept Frankfurt, событие отметило сразу два юбилея. Во-первых, 45-летие появления классического Mini Traveller 1960 года, а во-вторых — собственное возрождение марки, впервые продемонстрированное журналистам в том же Франкфурте в 1997-м. Но это был не просто ретроспективный взгляд в прошлое культовой британской компании. Концепт переосмысливал компактный, многоцелевой кузов-универсал Traveller, сочетая его форму с современными инженерными решениями, нестандартной эргономикой и несколькими неожиданными штрихами. В результате получился автомобиль, мгновенно узнаваемый как MINI, но при этом не имеющий общих кузовных панелей или пропорций с серийным хэтчбеком тех лет.

Знакомое лицо, но иные очертания

Спереди Concept Frankfurt сохранял привычные черты марки: шестиугольную решётку радиатора, круглые фары и короткие свесы. Однако колёсная база стала заметно длиннее, колея шире, а кузов вытянулся в настоящий универсал. Выразительные колёсные арки и капот делали облик более мускулистым.

Окраска — особый оттенок Satellite Silver — наносилась в два тонких слоя с разной насыщенностью, что позволяло цвету меняться от ярко-металлического до приглушённо-серого в зависимости от освещения. Чёрные неопреновые накладки на арках и нижней части кузова служили не только визуальным контрастом, но и практичным, приятным на ощупь элементом. Задние стойки и детали решётки из матового алюминия отсылали к наследию Traveller, а бескаркасное остекление салона тянулось без разрыва по всей длине борта благодаря отсутствию центральных стоек.

Двери, окна и крыша: новые подходы к доступу

Все четыре боковые двери были установлены на параллелограммных петлях, что позволяло им открываться одновременно наружу и вперёд, экономя пространство на тесной парковке и облегчая посадку. Передние купе-образные двери отличались необычной длиной — свыше 1,6 м, и при их открытии вместе с задними образовывался широкий, ничем не прерываемый проём.

Задние боковые стёкла интерпретировали дизайн раздельных панелей старого Traveller: их передняя часть убиралась электроприводом под заднюю, создавая при полном открытии атмосферу кабриолет-купе, а не небольшого универсала.

«Cargobox» и умные решения для хранения

В багажном отсеке скрывалась одна из самых практичных находок концепта — выдвижная платформа «Cargobox». Она могла выезжать наружу для удобной погрузки и, поворачиваясь, служить перегородкой между пассажирской зоной и грузом. Даже с разложенными задними сиденьями погрузочная высота оставалась небольшой, а доступ — свободным. При складывании раздельных спинок заднего ряда образовывалось ровное пространство от кормы до передней панели.

Среди мелких, но полезных деталей — бескаркасные окна в задних дверях для быстрого доступа к багажу и подстаканники с хромированными ободками, откидывающиеся из боковых дефлекторов и способные подогревать или охлаждать напиток в зависимости от работы климат-системы.

Парящие кресла и ощущение свободы

Салон сохранил фирменную круговую стилистику MINI, но усиливал чувство простора. Передние кресла казались «подвешенными в воздухе» — они крепились не к полу, а к центральному тоннелю, освобождая место для ног сзади и оставляя пол совершенно ровным. Электропривод Easy-Entry сдвигал их вперёд и разворачивал внутрь для посадки пассажиров второго ряда, а затем возвращал обратно. Ремни безопасности были встроены прямо в каркас сидений, что также избавило от необходимости в стационарных средних стойках.

Отделка сочетала смелость и премиальность: белая кожа разной фактуры, матовый алюминий, хромированные окантовки и даже ткань с плетением из стекловолокна на дверных панелях. Потолок был обтянут алькантарой, а пол в ногах украшен покрытием с металлическим «карбоновым» эффектом.

Динамика в духе MINI

Под капотом скрывался знакомый мотор с турбонаддувом от MINI Cooper S поколения R53, дополненный воздухозаборником и парой выхлопных патрубков.

MINI Concept Frankfurt не был пустым шоу-каром ради привлечения внимания. Многие его решения позднее нашли отражение в серийных моделях, особенно в MINI Clubman. Но даже в единственном экземпляре он доказал, что небольшой автомобиль способен удивлять продуманным дизайном, технической изобретательностью и уважением к собственным корням.