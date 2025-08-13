Таксисты в РФ будут проходить медтехосмотр под камеру

В России могут обязать таксистов проходить обязательные медицинский и технический осмотр под камеру. Такие поправки депутаты Госдумы хотят внести в закон о техосмотре и безопасности дорожного движения, сообщает газета "Известия".

© m24.ru

Актуальность этих поправок обусловлена критической ситуацией, сложившейся в отрасли легковых перевозок, объяснил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, большинство водителей такси даже не проходят осмотры. Вместо этого они выходят в рейсы с поддельными справками, купленными нелегально.

"Вокруг тех- и медосмотров пышным цветом расцвела настоящая коррупция", – добавил Гусев.

Парламентарии также собираются внести еще один законопроект совместно с упомянутым, который обяжет агрегаторов обеспечивать возможность прохождения водителем различных видов осмотров.

Мособлдума ранее приняла закон об установлении штрафов за предложение услуг такси в аэропортах Подмосковья вне специально отведенных для этого мест. Штрафы составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических лиц.

В конце июля в Санкт-Петербурге запретили мигрантам работать в такси до конца 2025 года. В администрации отметили, что это решение должно повысить качество и безопасность такси, создать дополнительные возможности для трудоустройства российских граждан.