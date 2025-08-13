В РФ прошел захват дилерской сети китайскими марками

На долю китайских брендов в России приходится более трех тысяч дилерских контрактов, сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

Всего в России насчитывается 4,3 тысячи дилерских контрактов.

Таким образом, у китайских автобрендов - 70% от этого количества.

Динамика оказалась просто взрывная: в середине 2022 года в России было всего лишь 740 контрактов на дилерство в России. За три года это количество выросло в 4 раза.

В то же время число дилеров глобальных брендов сократилось больше, чем в пять раз: с 1950 до 380 единиц, отметил Целиков. Оставшиеся дилеры мировых брендов работают в основном, обеспечивая сервис и поставку запчастей.