Интерес к Xiaomi YU7 обошел возможности производства

В июле 2025 года на китайском рынке было реализовано 6 042 кроссовера Xiaomi YU7 и 24 410 седанов Xiaomi SU7. Как сообщает портал CarNewsChina, это существенно отличается от ажиотажного спроса в начале продаж: 26 июня, сразу после запуска модели YU7, было оформлено 200 тысяч предзаказов.

Первая очередь завода Xiaomi Auto, которая была запущена годом ранее, рассчитана на выпуск до 150 тысяч автомобилей в год. Вторая очередь, которая была завершена в середине июня 2025 года, также должна обеспечивать производство до 150 тысяч электромобилей ежегодно.

Увеличение мощностей производственных площадок требует времени, но текущий темп выпуска YU7 - около 6 тысяч машин в месяц - кажется скромным по сравнению с конкурентами. Так, компания Leapmotor смогла собрать 10 тысяч экземпляров модели B01 всего за первую неделю после запуска производства.

Цель Xiaomi на текущий год - продать 350 тысяч электромобилей. В первом полугодии компания уже отгрузила 150 тысяч штук, и для выполнения плана необходимо реализовать ещё 200 тысяч до конца года, то есть примерно по 33 тысячи машин ежемесячно. Совокупные продажи SU7 и YU7 в июле составили 30 452 автомобиля, что ставит под сомнение достижение поставленных целей.

