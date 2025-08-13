Производство на заводе BNM стало нерентабельным

По его словам, из-за слабого рынка и высокой ключевой ставки производство стало нерентабельным. С момента запуска было собрано 110 фургонов, и не все из них были проданы. Планировалось, что каждый месяц будет выпускаться около 100 машин.

Подщеколдин отметил, что рынок сейчас в состоянии стагнации, доходность проекта составляет менее 20%.

В марте BNM объявила о начале продаж двух моделей фургонов: FAW T80 и BAW T7. Обе модели – копии китайских LCV и рассчитаны на перевозку до 900 кг и 1,5 тонны грузов.

