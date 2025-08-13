Беспилотные автомобили могут допустить на улицы Петербурга

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое продлит экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных автомобилей до начала зимы 2028 года. И Петербург собираются внести в список регионов, где будут проводится эксперимент. Беспилотные автомобили смогут ездить по трассам города и Ленобласти.

© runews24.ru

Как сообщает издание «Известия», по проекту постановления в список войдет 13 регионов, среди которых, кроме Ленобласти, Петербурга и Москвы, также будут Владимирская, Московская, Нижегородская, Новгородская и некоторые другие области. Вместе с разрешением на эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) будут установлены и дополнительные требования к таким авто.

