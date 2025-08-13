Opel готовит новый «заряженный» концепт

Очередной «подогретый» шоу-кар дебютирует в Германии, в рамках автосалона в Мюнхене, который пройдёт в сентябре 2025 года.

© Колеса.ру

Суббренд, созданный для выпуска «подогретых» версий машин марок Opel и Vauxhall, появился ещё в 2022 году. Напомним, изначально электрифицированным моделям была положена прибавка GSe к названию: такие модификации имеются у нескольких подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland (им ещё досталась перенастроенная подвеска). Позже в компании объявили, что у новых «горячих» версий моделей «фамилия» будет состоять из трёх заглавных букв – GSE.

Первенцем посвежевшей линейки суббренда стал кроссовер Opel Mokka GSE. Серийный вариант этого паркетника был полностью рассекречен во второй половине июля 2025 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, такая новинка разделила «начинку» с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF (все перечисленные марки, как и Opel с Vauxhall, принадлежат автогиганту Stellantis).

Mokka GSE оснащается единственным 280-сильным электромотором, установленным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 345 Нм. Модели положена литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 54 кВт*ч (запас хода в ходе презентации не рассекретили), на разгон с места до «сотни» у этого паркетника уходит 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Теперь производитель готовит ещё один концепт будущей «заряженной» модели Opel / Vauxhall. Глава компании Флориан Хюттль отметил, что «будущий концепт-кар снова заставит задуматься о новых моделях» и пообещал подробности в ближайшем будущем. Известно, что официальная презентация шоу-кара пройдет в следующем месяце в рамках автосалона в Мюнхене (выставка пройдёт с 8 по 14 сентября).

В компании пока держат название концепта в секрете, но в британском издании Auto Express предположили, что в Германии пройдёт дебют предвестника будущего хот-хэтча Corsa GSE. Информация о том, что у модели будет «заряженная» версия, появилась ещё в прошлом году: тогда отмечалось, что этот вариант «расширит границы возможностей спортивных электромобилей».

Пока что компания опубликовала только несколько тизеров будущего безымянного концепта. Судя по ним, у шоу-кара будут оригинальные колёсные диски с яркими цветными вставками, воздухозаборник аналогичного цвета с вертикальными прорезями, светящиеся логотип в передней части и название бренда – на корме, которая получила необычную ручку багажной двери и массивный диффузор. Светодиодная оптика выполнена в виде тонких полос.

В салоне у шоу-кара, подготовленного Opel GSE, можно увидеть штурвал вместо привычного рулевого колеса, красную кнопку за ним, которая, вероятно, активирует спортивный ездовой режим, а также гоночные кресла-ковши. Судя по изображению лобового стекла, концепт снабдили в том числе проекционным дисплеем.