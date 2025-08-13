Продажи пикапов в России сильно упали

С января по июль в России продали 11 тысяч 883 пикапа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства Сергей Целиков.

© Lenta.ru

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то снижение оценивается в 20,5 процента. На первом месте оказался бренд JAC с показателем в 2 тысячи 836 купленных автомобилей. Это на 12 процентов больше, чем в 2024 году. Вторая позиция у пикапов Great Wall, продажи которых снизились в два раза до 1982 штук. УАЗ расположился на третьем месте с результатом 1 тысяча 494 штук.

Целиков обратил внимание на стремительный рост популярности пикапов Foton, а также на то, что в в топ-15 попал американский Tesla Cybertruck.

В начале июля сообщалось, что по итогам первого полугодия средние рекомендованные розничные цены на пикапы в России упали на семь процентов, до 3,12 миллиона рублей. Между тем по итогам апреля суммарные объемы продаж подержанных пикапов в России увеличились больше чем на полтора процента и превысили отметку в 3 тысячи единиц.