Выявлены самые частые причины аварий с мотоциклистами в Москве

В столичном департаменте транспорта проанализировали статистику аварийности с участием двухколёсных участников дорожного движения. Оказалось, что с начала 2025 года на московских дорогах произошло 554 ДТП с байками, что меньше, чем годом ранее. Сообщение есть в распоряжении Quto.ru.

В ведомстве также подчеркнули, что с января по июль 2025 года на 45% сократилась смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Всего же в мегаполисе на учёте стоит более 107 тысяч мотоциклов.

В Дептрансе Москвы пояснили, что чаще всего двухколёсные участники дорожного движения попадают в аварии из-за превышения скорости и нарушения правил перестроения и очерёдности проезда.

«С начала года количество погибших в авариях с мотоциклистами уменьшилось на 45% по сравнению с прошлым годом. Для снижения аварийности в городе установлены 1,7 тыс. комплексов фотовидеофиксации, развернутых по направлению движения потока. В том числе 500 из них — специальные камеры, которые при помощи искусственного интеллекта выявляют мотоциклистов без шлема», — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

Чтобы сделать поездки более безопасными, мотоциклистов призвали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не игнорировать сигналы светофора и использовать защитную экипировку.