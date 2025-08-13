Новый седан Nissan N6 показали на официальных фото

Компания Nissan готовится представить новую гибридную четырехдверку N6. Дебютным и главным рынком для модели станет Китай. При этом впоследствии новинка вполне может добраться и до других стран.

© Nissan

В конце прошлой недели в базе китайского Минпрома появился сертификат подзаряжаемого гибридного седана Nissan N6. Марка не стала делать вид, что никакой утечки не было, и почти сразу же опубликовала полноценные фирменные изображения. Nissan N6 – это вторая электрифицированная модель «новой эры», разработанная специально для Поднебесной. Первенцем же является электрический седан Nissan N7, он поступил в продажу в апреле. За выпуск обеих моделей отвечает СП Dongfeng Nissan.

Внешность «шестерки» оформлена в едином ключе с электрокаром. Гибрид тоже имеет гладкий «нос», узкие фары с пристыкованными к ним скошенными клыками ходовых огней (но у N7 секции ДХО находятся с другой стороны), расположенную сверху дополнительную светящуюся полоску и выдвижные ручки дверей.

При этом Nissan N6 компактнее, но чуть выше. Длина гибридной четырехдверки равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 или 1494 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2815 мм. Размеры электрического седана Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм.

Интерьер «шестерки» пока не продемонстрировали. Скорее всего, как и у старшего седана, внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

Силовая установка Nissan N6 включает бензиновый атмосферник 1.5 (102 л.с.) от Dongfeng. Информации об электромоторе все еще нет. Зато в Nissan официально заявили о том, что седан имеет батарею емкостью 21,1 кВт*ч. По предварительным данным, только на электротяге автомобиль сможет проехать более 150 км по китайскому циклу CLTC.

На рынок КНР гибридный седан Nissan N6 выйдет в четвертом квартале. Очевидно, модель окажется дешевле старшего электрокара Nissan N7, за который сейчас просят 119 900 – 149 900 юаней (около 1,3 млн – 1,66 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, ранее в Сети появлялась информация о том, что СП Dongfeng Nissan планирует поставлять электроседан N7 на экспорт: эта модель может добраться до стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Не исключено, что гибрид N6 тоже не станет эксклюзивом для Китая.

Тем временем в Поднебесной к премьере готовится еще одна четырехдверка Nissan – чисто бензиновая Teana, то есть рестайлинговая версия местной модели Altima.