Невский проспект в Петербурге закрыли на ремонт

Невский проспект в Санкт-Петербурге закрыли на ремонтные работы на две недели, с 13 по 27 августа.

Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

«Магистраль в историческом центре города обновят от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания (включая Зелёный, Казанский и Аничков мосты)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке протяжённостью порядка 2,7 км специалисты уложат более 70 тыс. кв. м покрытия на проезжей части.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что дорожные покрытия в российском климате постоянно требуют ремонта, поэтому набранные темпы нельзя снижать.