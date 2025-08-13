Китайские экспортеры стали поставлять в Россию автомобили с пробегом

Экспортеры из КНР переходят на поставки в Россию подержанных машин.

Китайские экспортеры электромобилей и гибридов начали поставлять в Россию подержанные автомобили.

Генеральный директор Yiwei New Energy Technology Ван Сяньюй отметил, что с середины прошлого года экспорт подержанных автомобилей из Китая в Россию значительно увеличился, принося прибыль около 1000-1500 долларов с машины. Уникальные модели могут обеспечивать прибыль до 20-30 тысяч юаней (2785-4175 долларов).

Основными факторами перехода стали перенасыщенность рынка новыми автомобилями и высокая конкуренция между производителями. Ван Сяньюй также считает, что рост спроса на подержанные автомобили в России отчасти обусловлен снижением покупательской способности населения. Кроме того, утильсбор на подержанные машины значительно меньше.

Теперь подержанные автомобили составляют 70% от общего объема поставок в Россию. По данным BitAuto, экспорт китайских автомобилей в Россию в первой половине этого года сократился на 59%, составив 171 тысячу единиц по сравнению с тем же периодом прошлого года.

