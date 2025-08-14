В РФ начались продажи раннего ВАЗ-2105 1983 года в исключительном состоянии

"Российская газета" в ходе изучения сайтов бесплатных объявлений обнаружила в Ивановской области очередную "капсулу времени" - ВАЗ-2105 1983 года с мизерным пробегом в 2100 км.

Несмотря на свой 42-летний возраст, "пятерка" находится в исключительном состоянии: кузов, окрашенный оранжевой эмалью "Охра", переливается на солнце, интерьер выглядит безупречно, а подкапотное пространство практически не имеет следов эксплуатации.

Однако не только маленьким километражем выделяет представленный в объявлении экземпляр. Под капотом советского седана скрывается силовой агрегат объемом 1,3 литра и мощностью 64 лошадиные силы, с нетипичным для того времени приводом ГРМ, вместо цепи там установлен ремень. В паре с ДВС трудится 4-ступенчатая механическая трансмиссия с приводом на заднюю ось.

Всего за 30 лет нахождения на конвейере Волжского автозавода (1980-2010) с него сошло свыше двух миллионов экземпляров данной модели.

Продавец из деревни Коляново просит за свою "капсулу времени" не так и много - 480 000 рублей.

