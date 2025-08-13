Машина из-за границы через салон: как выживают дилеры в новых условиях

В России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Автомобильный рынок России в 2025 году переживает изменения. Официальные автосалоны, столкнувшись с сокращением числа клиентов, начали активно предлагать новые услуги, связанные с помощью в приобретении и доставке автомобилей из зарубежных стран.

Эта инициатива отражает новые экономические реалии и изменения в предпочтениях потребителей.

Основной причиной снижения интереса к новым автомобилям стало резкое удорожание заемных средств, что сделало автокредиты недоступными для многих россиян. В то же время покупатели поняли, что могут закупить автомобили непосредственно из Китая, Кореи или Белоруссии с помощью посредников, и часто такие авто сопоставимы по качеству с теми, что выставлены в российских автосалонах. Оптимизация логистики и сокращение сроков доставки сделали этот подход более привлекательным.

Оценив перспективы данного направления, автосалоны решили внедрить его в свою бизнес-стратегию. Теперь клиенты могут подписать официальный договор с известным дилером на подбор и импорт как новых, так и подержанных автомобилей. На первом этапе новая услуга сосредоточена на поставках из Китая. Главным преимуществом для покупателей становится дополнительная юридическая защита сделки и наличие удостоверяющих документов.

Еще одним значительным преимуществом для конечных покупателей является возможность уплаты утилизационного сбора по льготной ставке. При покупке автомобиля через автосалон этот сбор оказывается ниже по сравнению с коммерческим тарифом, что напрямую влияет на общую стоимость, делая ее более конкурентоспособной по отношению к частному импорту.

