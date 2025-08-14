На российском авторынке произойдут изменения в августе

В начале последнего летнего месяца на российском авторынке наблюдались изменения в ценовой политике и бонусных программах некоторых автомобильных компаний.

В частности, Changan скорректировал размеры скидок на некоторые модели, такие как Alsvin, Uni-K, Uni-S и Uni-T, в сторону уменьшения, однако увеличил выгоду при покупке CS95 до 350 тысяч рублей. У Geely размер бонусов теперь варьируется в диапазоне от 50 тысяч на Cityray до 360 тысяч на Monjaro в комплектации Exclusive.

Omoda снизила стоимость моделей C5 и C7 2024 года выпуска, максимальная скидка составляет 390 тысяч рублей. Jaecoo уменьшил цену на J7 на 330 тысяч рублей, а Soueast урезал бонус на S09 в комплектации Premium с 450 до 250 тысяч рублей. Параллельно с этим, компания Амберавто повысила стоимость электромобиля А5 на 209–307 тысяч рублей.

По моему мнению, эти августовские корректировки свидетельствуют о стремлении автопроизводителей поддерживать интерес к наиболее востребованным моделям, при этом сохраняя прибыльность и быстро адаптируясь к меняющимся рыночным условиям.