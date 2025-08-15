На Крымском мосту увеличилась пробка

Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1420 машин. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

Известно, что время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует. «В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1420 транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что водителей, которые пытаются проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав. Меру решили ввести, поскольку все больше автомобилистов, в особенности жителей Крыма, пытаются проскочить пробку на мосту без очереди.