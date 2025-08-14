В Москве продают уникальный Mitsuoka Bubu Classic SSK 1989 года выпуска

За 36 лет эксплуатации машина проехала всего 8000 км, и его владелец утверждает, что использовал его лишь дважды. Модель стала одной из самых запоминающихся работ компании Mitsuoka Motors. Всего было выпущено 200 автомобилей с 1987 по 1988 год. Каждый из них был создан вручную. Дизайн отсылает к эпохе ар-деко: длинный капот, круглые фары, обилие хрома, фальшрадиаторная решетка в ретростиле, складная крыша.

© runews24.ru

Данный экземпляр окрашен в белый цвет, а крылья и пороги выделены фиолетовыми акцентами, что усиливает эффект винтажной машины.

В салоне черная кожа сидений, деревянные вставки и минималистичная панель приборов. Под капотом – 1,6-литровый бензиновый мотор Volkswagen мощностью 70 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой «механикой».

Основной интерес к автомобилю связан с его коллекционной ценностью.

Напомним, на российском авторынке произойдут изменения в августе. Продажи мотоциклов в РФ выросли на 16% за первые полгода 2025.