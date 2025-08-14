В РФ испытали внедорожник BAW BJ212 и выявили всего одну проблему

По словам представителя компании, тестирование продолжалось 28 дней. В нем участвовали три автомобиля BJ 212 и один полноприводный минивэн BAW MPV.

За время испытаний общий пробег авто составил 45 тысяч км. За весь период эксплуатации была зафиксирована лишь одна проблема – засорение щеток генератора на одном из авто.

Ранее в России были объявлены цены на внедорожник BAW 212 T01 и минивэн MPV. BJ 212 T01 предлагается в трех комплектациях по цене от 2 945 000 рублей, а минивэн MPV – от 2 495 000 рублей. Сейчас автомобили можно купить у физлиц с пятилетней гарантией или пробегом до 150 тысяч км.

