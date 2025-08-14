Tesla показала таймлапс 580 км-поездки на автопилоте
Tesla опубликовала видео с таймлапсом поездки одного из своих автомобилей на Full Self-Driving (FSD) из Сан-Франциско в Лос-Анджелес — около 580 км. Поездка обычно занимает до семи часов и включала остановку на зарядке Supercharger.
Для соблюдения закона за рулем всё время находился человек, готовый при необходимости взять управление на себя (руки были на коленях). Камера следит за водителем, чтобы убедиться, что он внимателен и смотрит на дорогу, пока автомобиль движется.
Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания сейчас тестирует улучшенную версию FSD, которая может стать доступной публике к концу сентября.
Недавно Tesla запустила роботакси в Техаса, уже без водителя, однако это пока не доступно обычным владельцам Tesla.